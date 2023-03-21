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Google приостановил работу китайского приложения интернет-магазина Pinduoduo из соображений безопасности

21 мартa, 2023 вторник
19:21
Технологии

Компания Google приостановила работу приложения китайского интернет-магазина Pinduoduo в Google Play из-за наличия в нем вредоносного программного обеспечения

Об этом информирует Reuters.

"Версии программы Off-Play, которые, как было обнаружено, содержат вредоносное ПО, были принудительно применены через Google Play Protect", - сказал представитель компании Google.

Google Play Protect сканирует устройства с операционной системой Android на наличие потенциально вредоносных программ с помощью сервисов Google Play и предотвращает их установку. Поэтому версия Play Pinduoduo была приостановлена из соображений безопасности.

"Сегодня утром Google Play сообщила нам, что приложение Pinduoduo временно приостановлено, поскольку текущая версия не соответствует политике Google, но не предоставила больше деталей", – сообщил представитель Pinduoduo.

Акции компании PDD Holdings, которой принадлежит Pinduoduo, во вторник упали на 1,8% на предрыночных торгах.

  • 18 марта государственные органы, предприятия и частные компании в Чехии запретили своим рабочим использовать китайскую соцсеть TikTok на рабочих компьютерах и телефонах из соображений безопасности.
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Китай
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