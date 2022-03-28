Google прекратил лицензирование российских Android, а Bloomberg выключит доступ к своим терминалам: Федоров о санкциях технологических компаний против РФ
Сегодня, 28 марта, новые технологические санкции ввели еще больше десяти компаний
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.
Цифровая блокада агрессора продолжается. Сегодня к ней присоединились:
- Google прекратил лицензирование российских Android смартфонов. Это значит, что российские компании не могут производить Android-смартфоны с Android на GMS (сервисы от Google) для российского рынка.
- Juniper Networks приостановил все продажи, доставку продуктов и услуги поддержки для клиентов в России и Беларуси до сообщения. Продолжит поддержку клиентов и партнеров в Украине (кроме Донецкой, Луганской областей и Крыма).
- Fujitsu подтвердил, что прекратил свои заказы в Россию как на товары, так и на услуги. Fujitsu Limited – крупная японская корпорация, производитель электроники и ІТ-компания.
- Veeam (американский разработчик программного обеспечения) приостановил все продажи в России.
- VyOS (испанский разработчик программного обеспечения) отказался от сотрудничества с российскими организациями.
- Компания Bloomberg со 2 апреля отключит для российских клиентов доступ к своим терминалам — компьютерной системе, предоставляющей участникам финансовых рынков информацию в реальном времени, новости и аналитику. Отключение от терминала больно ударит по деятельности управляющих компаний. Это большое хранилище всех возможных данных и инструментов рынка: цифры, внешняя аналитика, комментарии.
- Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекращает поставку чипов, что может приостановить производство и внедрение техники на российских процессорах.
- Консалтинговая IT-компания Accenture прекращает работу в РФ.
- SEO-платформа Serpstat заблокировала российские аккаунты без возврата средств.
- Electronic Arts (игры серий The Sims, FIFA и т.д.) приостановили продажи игр в России.
- Niantic (AR-игра Pokémon GO и другие) частично вышла из России.
- Apple Music. Подписку можно оплатить только счетом мобильного телефона. Впрочем, вероятно, и такой возможности скоро не будет.
- Deezer. Подписчикам сервиса поступило сообщение о прекращении работы в РФ "в связи с текущими экономическими санкциями".
- Discogs. Крупнейший в мире онлайн-маркет продаж винила и CD работает с PayPal, ныне недоступным в РФ, россияне больше не смогут покупать и продавать музыку на площадке.
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