English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Google прекратил лицензирование российских Android, а Bloomberg выключит доступ к своим терминалам: Федоров о санкциях технологических компаний против РФ

Google прекратил лицензирование российских Android, а Bloomberg выключит доступ к своим терминалам: Федоров о санкциях технологических компаний против РФ

28 мартa, 2022 понедельник
22:09
война с Россией

Сегодня, 28 марта, новые технологические санкции ввели еще больше десяти компаний

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.

Цифровая блокада агрессора продолжается. Сегодня к ней присоединились:

  • Google прекратил лицензирование российских Android смартфонов. Это значит, что российские компании не могут производить Android-смартфоны с Android на GMS (сервисы от Google) для российского рынка.
  • Juniper Networks приостановил все продажи, доставку продуктов и услуги поддержки для клиентов в России и Беларуси до сообщения. Продолжит поддержку клиентов и партнеров в Украине (кроме Донецкой, Луганской областей и Крыма).
  • Fujitsu подтвердил, что прекратил свои заказы в Россию как на товары, так и на услуги. Fujitsu Limited – крупная японская корпорация, производитель электроники и ІТ-компания.
  • Veeam (американский разработчик программного обеспечения) приостановил все продажи в России.
  • VyOS (испанский разработчик программного обеспечения) отказался от сотрудничества с российскими организациями.
  • Компания Bloomberg со 2 апреля отключит для российских клиентов доступ к своим терминалам — компьютерной системе, предоставляющей участникам финансовых рынков информацию в реальном времени, новости и аналитику. Отключение от терминала больно ударит по деятельности управляющих компаний. Это большое хранилище всех возможных данных и инструментов рынка: цифры, внешняя аналитика, комментарии.
  • Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекращает поставку чипов, что может приостановить производство и внедрение техники на российских процессорах.
  • Консалтинговая IT-компания Accenture прекращает работу в РФ.
  • SEO-платформа Serpstat заблокировала российские аккаунты без возврата средств.
  • Electronic Arts (игры серий The Sims, FIFA и т.д.) приостановили продажи игр в России.
  • Niantic (AR-игра Pokémon GO и другие) частично вышла из России.
  • Apple Music. Подписку можно оплатить только счетом мобильного телефона. Впрочем, вероятно, и такой возможности скоро не будет.
  • Deezer. Подписчикам сервиса поступило сообщение о прекращении работы в РФ "в связи с текущими экономическими санкциями".
  • Discogs. Крупнейший в мире онлайн-маркет продаж винила и CD работает с PayPal, ныне недоступным в РФ, россияне больше не смогут покупать и продавать музыку на площадке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции
Google
Министерство цифровой трансформации
Читайте также:
Віктор Орбан
27 мартa, 2022 воскресенье
Украинцы просят полностью остановить венгерскую экономику, - Орбан отреагировал на просьбу отказаться от российских нефти и газа
будинок Усика
27 мартa, 2022 воскресенье
В доме боксера Усика в Ворзеле хозяйничают оккупанты, во двор загнали танки и БТРы
Микола Княжицький
26 мартa, 2022 суббота
"Тарелки спасают города от капитуляции": Княжицкий посоветовал гражданам установить спутниковые тарелки и настроить украинские каналы
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.99
  • EUR
    Покупка 32.11
    Продажа 33.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 мартa
22:42
Зеленский Путин
Зеленский через Абрамович передал записку Путину. В ответ тот пообещал уничтожить Украину, - The Times
22:40
Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом, - Кулеба о переговорах с РФ об окончании войны
22:27
Лиз Трасс
Мы не должны повторить ошибки прошлого и позволить Путину извлечь выгоду от вторжения в Украину, - МИД Великобритании
22:21
США планируют выделить $682 млн Украине для "продолжения противостояния российской враждебной активности" в 2023 году
22:09
Верховная Рада
В Раде зарегистрировали проект закона о запрете пророссийских партий
22:08
Армения
Нагорный Карабах: Армения предлагает Азербайджану начать переговоры о перемирии
21:35
Укрзализныця разрешила покупать билеты на поезда за 10 дней до поездки
21:30
Телеканал "Еспресо" стал доступен в кабельных сетях Румынии
21:23
До 31 марта Кипр планирует собрать данные обо всем имуществе подсанкционных россиян
21:19
Российские военные вывозят жителей Сумщины в другие области и устраивают допросы, - ОВА
21:16
Кристиан Линднер
Министр финансов Германии Линднер сразу после полномасштабного вторжения РФ говорил, что Украине осталось несколько часов, - посол Мельник
21:12
Эксклюзив
В Крыму страх переброски войны, страх призыва с 1 апреля, – Данилов
20:46
В Луцке до сих пор гасят нефтебазу, по которой Россия нанесла ракетный удар 27 марта
20:39
Обновлено
WSJ и Bellingcat сообщили о возможном отравлении трех участников переговоров между Россией и Украиной. Среди них Роман Абрамович и Рустем Умеров
20:35
Петиция о запрете на использование пиротехники в Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов
20:30
В Украине невозможен "корейский сценарий", - СНБО
20:20
Порошенко в разговоре с Мелиндой Симмонс призвал союзников предоставить Украине системы противоракетной обороны
20:11
The Weeknd, Radiohead и Билли Айлиш присоединятся к акции в соцсетях в поддержку украинских беженцев
20:06
Генсек ООН призвал к гуманитарному перемирию в Украине
20:01
Укренэрго
Украина возобновляет продажу электроэнергии в Польшу
19:56
бензин
Кабмин ограничил наценку на премиальное горючее до 5%
19:49
Оккупант пытается накопить резервы и восстановить боеспособность войска, из оккупированной Южной Осетии в Крым перебросили 150 военных, - Генштаб
19:46
паспорт
Оккупанты в южных регионах выманивают паспортные данные украинцев для организации "референдумов", – Подоляк
19:41
Байден
Байден предлагает выделить Украине дополнительный $1 миллиард
19:27
В восьми городах Украины отсутствует мобильная связь
19:24
Азербайджан готов предоставить Украине горючее на проведение посевной, - Зеленский
19:23
В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет и беспилотник
19:05
За время войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов
19:04
В России анонсировали регулирование цен на хлеб
19:01
Городского голову Голой Пристани похитили оккупанты
18:59
Эксклюзив
Продолжительность войны зависит от характера военной помощи – Мартыненко
18:57
Луческу предложил в условиях войны сформировать сборную Украины из футболистов "Динамо" и "Шахтера" и тренироваться в Бухаресте
18:30
Эксклюзив
Бог дает нам возможность разорвать любые отношения с этим монстром, мучившим нас 300 лет, — актер Богдан Бенюк
18:27
Украинские беженцы, приехавшие в Данию на собственном авто, могут получить бесплатное пограничное страхование
18:26
Хакеры совершили атаку на систему Росавиации, весь документооборот переходит в бумажный формат
18:21
В Харькове в очередной раз обстреляли ядерную установку физико-технического института
18:17
В Москве к двум годам приговорили студентку за участие в антивоенном митинге
18:03
Rossgram
В РФ объявили о запуске соцсети, которой планируют заменить заблокированный Instagram
18:02
Эксклюзив
Харьков постепенно возвращается к жизни, – боец ТрО города
17:57
Эксклюзив
Кремль использует вопрос языка как инструмент продвижения своей пропаганды, - политолог
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV