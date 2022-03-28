Google прекратил лицензирование российских Android, а Bloomberg выключит доступ к своим терминалам: Федоров о санкциях технологических компаний против РФ

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.

Цифровая блокада агрессора продолжается. Сегодня к ней присоединились:

Google прекратил лицензирование российских Android смартфонов. Это значит, что российские компании не могут производить Android-смартфоны с Android на GMS (сервисы от Google) для российского рынка.

Juniper Networks приостановил все продажи, доставку продуктов и услуги поддержки для клиентов в России и Беларуси до сообщения. Продолжит поддержку клиентов и партнеров в Украине (кроме Донецкой, Луганской областей и Крыма).

Fujitsu подтвердил, что прекратил свои заказы в Россию как на товары, так и на услуги. Fujitsu Limited – крупная японская корпорация, производитель электроники и ІТ-компания.

Veeam (американский разработчик программного обеспечения) приостановил все продажи в России.

VyOS (испанский разработчик программного обеспечения) отказался от сотрудничества с российскими организациями.

Компания Bloomberg со 2 апреля отключит для российских клиентов доступ к своим терминалам — компьютерной системе, предоставляющей участникам финансовых рынков информацию в реальном времени, новости и аналитику. Отключение от терминала больно ударит по деятельности управляющих компаний. Это большое хранилище всех возможных данных и инструментов рынка: цифры, внешняя аналитика, комментарии.

Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекращает поставку чипов, что может приостановить производство и внедрение техники на российских процессорах.

Консалтинговая IT-компания Accenture прекращает работу в РФ.

SEO-платформа Serpstat заблокировала российские аккаунты без возврата средств.

Electronic Arts (игры серий The Sims, FIFA и т.д.) приостановили продажи игр в России.

Niantic (AR-игра Pokémon GO и другие) частично вышла из России.

Apple Music. Подписку можно оплатить только счетом мобильного телефона. Впрочем, вероятно, и такой возможности скоро не будет.

Deezer. Подписчикам сервиса поступило сообщение о прекращении работы в РФ "в связи с текущими экономическими санкциями".

Discogs. Крупнейший в мире онлайн-маркет продаж винила и CD работает с PayPal, ныне недоступным в РФ, россияне больше не смогут покупать и продавать музыку на площадке.

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