Об этом пишет livemint.

В Twitter Пичаи отметил, что инструменты, такие как Google Translate, помогают беженцам общаться со своими новыми общинами.

"Сегодня мы дарим дополнительные 20 000 телефонов Pixel Совету генеральных директоров Welcome.US, чтобы больше украинских и афганских новичков могли чувствовать себя как дома в США", - добавил он.

В настоящее время компания пожертвовала беженцам 30 000 телефонов Pixel.

В мае Пичаи объявил о первых 17 участниках Фонда поддержки Украины от Google, которые получат финансовую поддержку и наставничество от Google для стартапов. Это приложение, которое помогает развивать стартапы в начале работы.

Google в блоге упомянул, что их фонд в размере 5 миллионов долларов поможет украинским стартапам в течение всего 2022 года. Американская компания стремится помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять их сообщество и строить фундамент для послевоенного восстановления экономики.

2 июня министр образования и науки Украины сообщил, что более 40 тыс. ноутбуков от Google для учителей должны прибыть в Украину к началу нового учебного года.

16 июня российский суд сообщил, что оштрафовал компанию Alphabet Google на 15 миллионов рублей (260 тысяч долларов) за невыполнение закона, требующего от технологических компаний локализовать данные пользователей.

21 июня представитель Google в Совбезе ООН обвинил РФ в кибератаках с целью эскалации ненависти и оправдания военных преступлений в Украине.

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