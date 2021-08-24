Google поздравил украинсцев с 30-летием Независимости праздничным дудлом
Компания Google посвятила праздничный дудл 30-й годовщины независимости Украины
Об этом передает Еспресо.TV.
На стартовой странице поисковика ко Дню Независимости Украины появилось изображение таблички в сине-желтых тонах и изображение запорожской лодки с украинским гербом на парусе.
"Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины", - говорится в блоге.
Справка: Чайки - это легкие и маневренные парусные лодки запорожских казаков в XVI - XVII веках. Собственно, назвали эти лодки именно чайками за чрезвычайную их скорость на воде. Но самая интересная особенность чаек - это то, что их можно было перебрасывать вверх дном и с удержанным внутри воздухом использовать фактически как подводные лодки.
- 24 августа 2021 украинцы отмечают главный государственный праздник - День Независимости .
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