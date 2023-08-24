Google поздравил с Днем Независимости Украины праздничным дудлом
Компания Google поздравила украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом в синем и желтом цветах. Его создала художница из Киева Полина Дорошенко
Об этом говорится в официальном блоге Google Украина .
"Яркий дудл изображает парад с представителями разных слоев украинского общества, которые объединены общей гордостью за свою страну и ее независимость и двигаются в будущее", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в этом году День Независимости имеет особое значение, поскольку сейчас Украина отстаивает свою свободу в войне с российскими оккупантами.
Автор дудла объясняет свою идею так: "В дудле я хотела показать, что мы – и разные, и объединенные; и закладывала смыслы в большинство деталей – начиная от цвета кроссовок, деталей традиционной одежды и вышивки и керамического петуха, ставшего символом несокрушимости , устойчивости на все нынешние вызовы. Здесь мы можем увидеть прообразы как современников, так и людей, которые встречали Независимость Украины 32 года назад".
- Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем Независимости Украины всех, кто борется и помогает - военных, медиков, учителей, семьи и каждого гражданина.
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