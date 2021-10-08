Google посвятил дудл украинскому спортсмену Пиддубному

Об этом говорится в блоге компании.

Так, дудл на стартовой странице поисковика посвященный украинскому борцу Ивану Поддубному, который родился 8 октября 1871 года неподалеку от Полтавы.

Анимированный рисунок, на котором рука спортсмена превращается y букву G, могут увидеть только украинские пользователи.

"Мало кто из профессиональных борцов делает карьеру более 40 лет, и еще меньше идет непобежденными с каждого турнира, в котором они участвовали. Сегодняшний Doodle чтит чемпиона мира, украинского борца, который добился и того, и другого - Ивана Поддубного", - говорится в сообщении.

Как известно, Иван Поддубный родился в этот день в 1871 году в селе Красеновка на территории Украины.

"Выйдя из дома в 17 лет в поисках лучшей жизни, Поддубный нашел работу в портах крымского города Феодосия. Наблюдая за матчем по греко-римской борьбе, организованным гастролирующим цирком, который посетил портовый город, он решил испытать свои силы. Поддубный попросил присоединиться к матчу и, на удивление, он победил всех соперников ", - сообщают в компании.

К 1906 году он стал первым борцом, который выиграл два чемпионата мира. Победная серия продолжилась шестью титулами чемпиона мира, а его самого стали называть "Чемпион чемпионов".

В возрасте 55 лет в 1926 году Поддубный выиграл чемпионат Америки.

"Хотя он вышел на пенсию в 1941 году в возрасте 70 лет, его мощное наследие сохраняется, поскольку многие украинцев, как известно, до сих пор говорят" как Поддубный ", описывая чью силу", - пишут авторы дудла.

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