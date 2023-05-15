Google планирует запустить новую функцию в поиске и будет отмечать сгенерированные ИИ фотографии
Google планирует добавить новые функции в свой поиск изображений, чтобы уменьшить распространение дезинформации
Об этом сообщило издание Bloomberg.
Первая новая функция компании Alphabet Inc. называется "Об этом изображении" и предоставляет дополнительные данные о том, когда изображения или похожие изображения были впервые проиндексированы Google, где они впервые появились и где еще есть в интернете.
В частности добавляется, что Google обозначает каждое изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, созданное его инструментами, и компания будет работать с другими платформами и сервисами, чтобы убедиться, что они также добавляют пометку к выпускаемым ими файлам. Также добавляется, что по новым правилам будут работать Midjourney и Shutterstock.
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Происхождение изображений в Интернете становится все более актуальной проблемой в эпоху искусственного интеллекта и есть несколько стартапов, работающих над созданием инструментов проверки и аутентификации. Например, компания Truepic Inc., поддерживаемая Microsoft, предлагает системы, гарантирующие, что изображение не поддается манипуляциям.
Также журналисты отмечают, что новые функции Google, которые внедряются в течение этого года, сравнительно менее технологичны, хотя они могут иметь большее положительное влияние при достаточной поддержке отрасли.
- 12 мая сообщалось, что в компании Meta Platforms Inc заявили о начале тестирования рекламных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут создавать такой контент, как фоновые изображения и вариации написанного текста.
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