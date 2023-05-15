Об этом сообщило издание Bloomberg.

Первая новая функция компании Alphabet Inc. называется "Об этом изображении" и предоставляет дополнительные данные о том, когда изображения или похожие изображения были впервые проиндексированы Google, где они впервые появились и где еще есть в интернете.

В частности добавляется, что Google обозначает каждое изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, созданное его инструментами, и компания будет работать с другими платформами и сервисами, чтобы убедиться, что они также добавляют пометку к выпускаемым ими файлам. Также добавляется, что по новым правилам будут работать Midjourney и Shutterstock.

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Происхождение изображений в Интернете становится все более актуальной проблемой в эпоху искусственного интеллекта и есть несколько стартапов, работающих над созданием инструментов проверки и аутентификации. Например, компания Truepic Inc., поддерживаемая Microsoft, предлагает системы, гарантирующие, что изображение не поддается манипуляциям.

Также журналисты отмечают, что новые функции Google, которые внедряются в течение этого года, сравнительно менее технологичны, хотя они могут иметь большее положительное влияние при достаточной поддержке отрасли.