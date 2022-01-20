Google планирует выпуск цифровых карт с поддержкой криптовалют

Об этом сообщает Bloomberg.



"Криптовалюта – это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере развития спроса со стороны пользователей и продавцов мы тоже будем развиваться", – сказал коммерческий президент Google Билл Реди.



Также Google работает над тем, чтобы добавить больше платежных функций в сервис покупок. По словам Реди, это поможет предоставить пользователям "весь спектр финансовых услуг".



"Наша цель – помочь установить связи. Мы не конфликтующая сторона", - подытожил Коммерческий президент Google.



Напомним, что Google потратит 1 млрд. долларов на покупку здания в центре Лондона.



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