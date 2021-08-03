Google планирует производить собственные процессоры для смартфонов
Американская компания Google заявила, что будет производить собственные процессоры для смартфонов
Об этом сообщает CNBC .
Первые собственные процессоры под названием Google Tensor будут встроены в новые флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые компания планирует представить уже в октябре этого года.
До этого компания использовала процессоры Qualcomm.
В свою очередь Qualcomm заявила, что продолжит тесное сотрудничество с Google над текущими и будущими продуктами на основе своей платформы Snapdragon.
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