Google планирует производить собственные процессоры для смартфонов

Об этом сообщает CNBC .



Первые собственные процессоры под названием Google Tensor будут встроены в новые флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые компания планирует представить уже в октябре этого года.



До этого компания использовала процессоры Qualcomm.



В свою очередь Qualcomm заявила, что продолжит тесное сотрудничество с Google над текущими и будущими продуктами на основе своей платформы Snapdragon.

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