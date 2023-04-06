Об этом сообщает в интервью The Wall Street Journal главный исполнительный директор Сундар Пичаи.

"Пространство возможностей, если что, больше, чем раньше", - сказал Пичаи и добавил, что достижения в области искусственного интеллекта увеличат способность Google отвечать на множество поисковых запросов.

Исполнительный директор отверг идею о том, что чат-боты представляют угрозу для поискового бизнеса Google, ведь компания "уже давно является лидером в разработке компьютерных программ", называемых крупными языковыми моделями, или LLM, которые могут обрабатывать и реагировать на подсказки на языке и отвечать на них с помощью текста.

"Смогут ли люди задавать вопросы Google и взаимодействовать с LLM в контексте поиска? Абсолютно", - считает Пичаи.

Google продвигает свои усилия в области искусственного интеллекта, несмотря на сокращение затрат, ускоряя работу над новыми продуктами после старта ChatGPT. Компания в течение многих лет использовала эти системы для лучшего понимания сложных запросов, но публичный выпуск ChatGPT стартапа OpenAI, поддерживаемый Microsoft, спровоцировал гонки за интеграцию этой технологии в потребительские продукты.

Пичаи рассказал, что техногигант планирует разрешить пользователям напрямую взаимодействовать с большими языковыми моделями через поисковую систему. Этот шаг может перевернуть традиционный опыт, основанный на ссылках, который был нормой более двух десятилетий.

Также Google тестирует несколько новых поисковых продуктов, позволяющих задавать дополнительные вопросы к исходным запросам.