Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграмм-канале.

"Удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение", - написал Федоров.

Педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также безвозмездно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО.

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