Google передаст украинским учителям 43 тысяч ноутбуков: часть платных программ будет бесплатна
Корпорация Google передаст украинским учителям 43 000 ноутбуков. Компания сделала бесплатную часть функционала Workspace for Education
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграмм-канале.
"Удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение", - написал Федоров.
Педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также безвозмездно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.
Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО.
- Напомним, в Мариуполе с сентября русифицируют обучение. Несогласных будут отправлять в лагеря, - Денисова
- Бесплатные курсы по изучению языка предлагают для украинских беженцев в Швеции
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.66
Покупка 34.66Продажа 36.39
-
EUR
Покупка 36.41Продажа 38.51
- Актуальное
- Важное