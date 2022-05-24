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Google передаст украинским учителям 43 тысяч ноутбуков: часть платных программ будет бесплатна

24 мая, 2022 вторник
13:19
Новости компьютер

Корпорация Google передаст украинским учителям 43 000 ноутбуков. Компания сделала бесплатную часть функционала Workspace for Education

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграмм-канале.

"Удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение", - написал Федоров.

Педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также безвозмездно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО.

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война с Россией
ноутбук
дистанционное обучение
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