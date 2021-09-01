Google отложил выход сотрудников в офисы до 2022 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

В компании заявили, что, работникам будет предоставлено выходные дни 22 октября и 17 декабря этого года.



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"Дорога к восстановлению, которую нам предстоит пройти, может оказаться немного длиннее и сложнее, чем мы надеялись.", - говорится в письме-обращении к сотрудникам.

Работников Google будут пускать в офисы только при завершенной вакцинации от COVID-19