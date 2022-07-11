Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram .

По его словам, до конца полномасштабной войны эти сервисы будут для украинцев бесплатными.

"Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, мы договорились об особых условиях для нашего малого и среднего бизнеса. Спасибо Google за регулярную помощь и поддержку Украины", – написал Федоров.

Он добавил, что ранее компания уже предоставила бесплатное пользование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и $15 млн в помощь Украине.

4 июля Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование пенсионного удостоверения и вид на временное или постоянное проживание в приложении "Дия".

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