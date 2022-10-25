Google откроет школу высоких технологий

Об этом сообщили в университете, пишет Reuters.

У Израиля есть активный высокотехнологичный сектор, но серьезная нехватка квалифицированных технических работников привела к десяткам тысяч незаполненных вакансий.

Школа высоких технологий будет субсидировать студентов из "недостаточно представленных общин, включая женщин, ультраортодоксов, арабов, членов эфиопской общины и людей из геосоциальной периферии и неблагополучных социально-экономических групп".

"Мы считаем, что разнообразие голосов, мнений и точек зрения обогащает израильские высокие технологии и их разработки", - отмечает управляющий директор Google Israel Барак Регев.

Учебные курсы, которые будут проводиться в кампусе Google в Тель-Авиве и Университете Райхмана, будут посвящены программированию, тестированию программного обеспечения, развитию бизнеса, продажам и анализу данных, а Google предоставит участникам стипендии.

Как известно, в приложении Google на Android появилась новая вкладка "Результаты о вас", по которой можно удалить из поисковика личные данные о себе.

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