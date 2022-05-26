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Google отключает российские компании от своих серверов

26 мая, 2022 четверг
17:35
Мир Google

Компания Google сообщила ряду российских провайдеров о расторжении договоров обслуживания серверов Google Global Cache

Об этом пишет РБК.

В частности, в письме от ирландской дочерней компании Google говорится, что серверы будут отключены "в связи с изменениями правовой практики". Часть серверов будет отключена и в ближайшее время сотрудники компании свяжутся с провайдерами, чтобы вывести оборудование из строя.

Сеть доставки содержимого Google Global Cache (GGC) предназначена для оптимизации нагрузки на сеть. Путем кэширования ранее запрашиваемого контента повторная загрузка информации происходит быстрее. Также на серверах GGC размещается сервис по защите от роботов Google reCAPTCHA.

Известно, что серверы Google Global Cach используются для снижения нагрузки на магистральные сети и ускорения загрузки всех сервисов Google, включая контент YouTube.

  • Напомним, каждый день к отграничению агрессора от цивилизованного и развитого мира присоединяются все новые компании. К изолированию России уже присоединились Twitter, Bumble Inc, Intel и многие другие компании.

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