Google ограничивает работу Google Play в РФ, – Федоров

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .



"Очередной шаг на пути к полной блокировке Google Play. Google ограничивает работу Google Play в России – скачать можно будет только бесплатные программы", - написал он.

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