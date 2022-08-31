Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Google.

В Google заявили, что причиной отказа в размещении соцсети Truth Social в магазине приложений Google Play Store стало несколько нарушений основных правил компании.

Нарушения касаются текущей версии Truth Social. В сообщении добавляют, что опасения Google связаны с таким контентом как физические угрозы и призывы к насилию.

Truth Social имеет баннеры с "деликатным контентом", которые появляются перед некоторыми сообщениями с предупреждением "Этот контент может не подходить для всех аудиторий", но угрожающий насилием контент остается на платформе.

В Trump Media & Technology Group заявили, что проработают замечания Google, но "без рисков для свободы слова".

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