Google не одобрил Android-приложение соцсети Трампа Truth Social для распространения в Play Store
Google не одобрил приложение Truth Social, которое создала компания экс-президента США Дональда Трампа, для распространения в Play Store из-за недостаточной модерации контента
Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Google.
В Google заявили, что причиной отказа в размещении соцсети Truth Social в магазине приложений Google Play Store стало несколько нарушений основных правил компании.
Нарушения касаются текущей версии Truth Social. В сообщении добавляют, что опасения Google связаны с таким контентом как физические угрозы и призывы к насилию.
Truth Social имеет баннеры с "деликатным контентом", которые появляются перед некоторыми сообщениями с предупреждением "Этот контент может не подходить для всех аудиторий", но угрожающий насилием контент остается на платформе.
В Trump Media & Technology Group заявили, что проработают замечания Google, но "без рисков для свободы слова".
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