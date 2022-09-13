Об этом пишет Reuters.

Российское подразделение Alphabet Inc. (материнская компания Google) подал заявление о банкротстве еще летом 2022 года после того, как власти арестовали его банковский счет, что сделало невозможным выплату заработной платы сотрудникам и поставщикам.

В то же время все бесплатные сервисы, включая поисковик и видеохостинг YouTube, продолжают работать, хотя последние российские власти несколько раз угрожали закрыть.

Все имущество и активы компании в России были арестованы после исков российских так называемых СМИ. Пропагандисты тогда пожаловались на удаление их каналов на YouTube, распространявших пропаганду и болезненные заявления российской верхушки.

Последствиями этих судов стали многомиллиардные штрафы для компании, среди которых и оборотный штраф. В общей сложности по состоянию на июль общая сумма штрафов достигала 21,7 миллиарда рублей.

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