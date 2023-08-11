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Google массово блокирует сервисы для компаний из РФ, находящихся под санкциями

11 августа, 2023 пятница
11:13
Технологии Google

В ночь на 10 августа Google начала блокировать свои корпоративные сервисы Workspace для оказавшихся под санкциями российских компаний. Это касается тех, кто пользуется Gmail, Drive, Docs

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.

"После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти на корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, почти все важные документы и переписка остались в корпоративном хранилище Google", – посетовал один из собеседников.

В письме от американской корпорации это объясняется "спам-сообщениями", сообщил источник. По его данным, Google может продолжать блокировать российские предприятия без уведомления, что не даст компаниям времени на создание резервных копий на других сайтах.

Изменения в доступности к имеющимся сервисам Workspace в РФ не были сделаны намеренно, сказал источник, близкий к Google. Компания Softline, являющаяся дистрибьютором разработок американской компании на российском рынке, пока не фиксирует увеличение блокировок.

Руководитель отдела облачных решений компании Softline Кирилл Винокуров считает, что сервисы могут блокировать за нарушение правил пользования: "Ошибка может возникнуть, если вы отправили электронное письмо более 500 получателям одновременно или отправили более 500 писем в день. Но на коммерческих версиях сервисов все равно больше маржа на отправку или прием писем".

Сообщается, что сервисами Google Workspace в основном пользуются малые и средние бизнесы. А большой – редко использует продукты американского разработчика, поскольку это противоречит принципам кибербезопасности.

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