Google Japan работает над приложением для бегунов с нарушением зрения
Компания Google Japan разрабатывает приложение, которое позволит людям с нарушениями зрения самостоятельно совершать пробежки
Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.
Человек прикрепляет к животу смартфон с установленной специальной программой-приложением. Камера смартфона использует искусственный интеллект для распознавания изображений, чтобы анализировать положение своего владельца по линии, проведенной по земле.
Если человек находится на правильном пути, устройство выдает мягкий звук. Если же он отклоняется от маршрута, звук становится громче.
Google выражает намерение усовершенствовать систему с тем, чтобы она справлялась со своей задачей даже тогда, когда линию покрывают опавшие листья или грязь.
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