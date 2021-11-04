Google изменит способ входа в аккаунты
Google с 9 ноября введет дополнительную проверку при входе в аккаунты. Это должно повысить уровень безопасности аккаунтов
Об этом сообщает Gizmochina.
Так, в компании сообщили, что введут двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) для всех пользователей до конца этого года.
С 9 ноября Google переведет на новый способ входа в аккаунты 150 млн пользователей.
Пользователи лишатся возможности заходить в свой аккаунт с помощью одного только пароля.
В Google отметили, что дополнительная проверка должна повысить уровень безопасности аккаунтов и личных данных пользователей.
Также новая усложненная аутентификация должна решить проблему кражи паролей – наиболее распространенного способа взлома учетных записей.
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