Google изменит способ входа в аккаунты

Об этом сообщает Gizmochina.

Так, в компании сообщили, что введут двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) для всех пользователей до конца этого года.

С 9 ноября Google переведет на новый способ входа в аккаунты 150 млн пользователей.

Пользователи лишатся возможности заходить в свой аккаунт с помощью одного только пароля.

Как указывается, пользователям дополнительно будут поступать сообщения или электронные письма с одноразовым паролем (OTP) при каждом входе в аккаунт Google, чтобы подтвердить свое личность. В Google отметили, что дополнительная проверка должна повысить уровень безопасности аккаунтов и личных данных пользователей. Также новая усложненная аутентификация должна решить проблему кражи паролей – наиболее распространенного способа взлома учетных записей.

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