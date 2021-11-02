Google и YouTube заблокировали Следственный комитет Беларуси из-за санкций
Google-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси заблокировали из-за санкций, введенных против белорусских лиц и организаций
Об этом сообщает государственное агентство "БелТА".
"Акаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами, касающимися ограничения экспорта и применения санкций, и не может быть восстановлен", - сообщение, полученное в комитете.
Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и официальный YouTube-канал. На нем было 23 тыс. подписчиков. Там публиковали официальные заявления представителей комитета, сюжеты об уголовных делах и сообщали о другой деятельности ведомства.
Теперь весь контент будут отправлять в СМИ и публиковать на официальном сайте.
- Как сообщалось ранее, на YouTube появилась подборка аудиозаписей разговоров должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Беларусь относительно того, как обращаться с политическими заключенными.
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