Google и YouTube заблокировали Следственный комитет Беларуси из-за санкций

Об этом сообщает государственное агентство "БелТА".



"Акаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами, касающимися ограничения экспорта и применения санкций, и не может быть восстановлен", - сообщение, полученное в комитете.



Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и официальный YouTube-канал. На нем было 23 тыс. подписчиков. Там публиковали официальные заявления представителей комитета, сюжеты об уголовных делах и сообщали о другой деятельности ведомства.



Теперь весь контент будут отправлять в СМИ и публиковать на официальном сайте.

Как сообщалось ранее, на YouTube появилась подборка аудиозаписей разговоров должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Беларусь относительно того, как обращаться с политическими заключенными.