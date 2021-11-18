Google и Минцифра разрабатывают алгоритмы, чтобы прекратить блокировку каналов украинских ютуберов

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"К нам обратилось украинское YouTube-сообщество, чтобы мы помогли определить алгоритмы для предотвращения удаления видео и блокировки каналов с оригинальным контентом, что интенсивно происходит в последние несколько недель. Наша команда связалась с представителями Google, и сейчас прорабатываются все проблемные кейсы, чтобы в будущем больше не иметь таких ситуаций", – отметил Федоров.

Министр подчеркнул, что такие действия важны для продвижения украинского контента в Украине и ведения информационной войны с Россией.



12 ноября общественный активист и блогер Сергей Стерненко сообщал о массовой атаке на украинские ютуб-каналы, противодействующие российской пропаганде.



"Мой канал атакуют уже пару недель. Подобные атаки идут и на Дениса Казанского, Янину Соколову и многих других", – написал Стерненко.



Он также описал схему, по которой действуют боты и добиваются блокировки каналов.



"Схема атак проста: привлекаются большие ботофермы, тысячи явно фейковых аккаунтов пишут одобрительные комментарии под видео. Затем другие боты одновременно бросают на канал жалобы по накрутке активности. И алгоритмы Ютуба блокируют канал", - написал Стерненко.

Напомним, ключевой европейский провайдер электронной идентификации Nets A/S планирует открыть офис в Украине для помощи в процессах цифровизации.