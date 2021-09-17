Google и Apple удалили приложение Навального "Умное голосование" по требованию властей РФ

Об этом сообщает соратник Навального Леонид Волков, передает BBC.



16 сентября заместитель председателя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.



В четверг представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. По словам Субботина, они не смогли объяснить позицию компаний по вопросу удаления программы из своих магазинов.



В конце августа и начале сентября Роскомнадзор подал требование от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, согласно позиции ведомства, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации " фонд борьбы с коррупцией "(ФБК, также признан в РФ иноагентом).

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