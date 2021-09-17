Google и Apple удалили приложение Навального "Умное голосование" по требованию властей РФ
Компании Google и Apple удалили приложение соратников оппозиционера Алексея Навального с "Умным голосованием" с Google Play и App Store
Об этом сообщает соратник Навального Леонид Волков, передает BBC.
16 сентября заместитель председателя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.
В четверг представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. По словам Субботина, они не смогли объяснить позицию компаний по вопросу удаления программы из своих магазинов.
В конце августа и начале сентября Роскомнадзор подал требование от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, согласно позиции ведомства, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации " фонд борьбы с коррупцией "(ФБК, также признан в РФ иноагентом).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.6
- Актуальное
- Важное