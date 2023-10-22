Google должна выплатить руководителю одного из отделов $1 млн за гендерную предвзятость

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в компании с женщиной обращались иначе, чем с другими работниками, из-за ее пола. Google должен Роу $150 тыс. "за боль и страдания", а также $1 миллион в качестве штрафного ущерба.

"В ходе недельного судебного разбирательства Google утверждал, что Роу, которая является директором по разработке Google Cloud, имела те же возможности и подлежала тем же критериям эффективности, что и ее коллеги-мужчины, несмотря на аргументы Роу об обратном", - говорится в сообщении. .

Женщина рассказала, что Google дискриминировал ее, наняв ее на должность низшего уровня и заплатив ей меньше, чем мужчинам, которые делали подобную работу. Она пришла на работу с 23-летним опытом работы в сфере финансовых услуг и технологий, но ее взяли на работу восьмого уровня, в то время как другие мужчины, которые были наняты одновременно с ней и якобы имели меньший опыт, были наняты на девятый уровень.

"Будучи работником восьмого уровня, Роу зарабатывала около $750 тыс. в год, тогда как некоторые из работников девятого уровня зарабатывали более $1 миллиона в год", - добавили в сообщении.