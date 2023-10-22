Google должна выплатить руководителю одного из отделов $1 млн за гендерную предвзятость
Компания Google должна выплатить начальнице отдела Google Cloud Улку Роу компенсацию в размере $1 млн за гендерную дискриминацию
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в компании с женщиной обращались иначе, чем с другими работниками, из-за ее пола. Google должен Роу $150 тыс. "за боль и страдания", а также $1 миллион в качестве штрафного ущерба.
"В ходе недельного судебного разбирательства Google утверждал, что Роу, которая является директором по разработке Google Cloud, имела те же возможности и подлежала тем же критериям эффективности, что и ее коллеги-мужчины, несмотря на аргументы Роу об обратном", - говорится в сообщении. .
Женщина рассказала, что Google дискриминировал ее, наняв ее на должность низшего уровня и заплатив ей меньше, чем мужчинам, которые делали подобную работу. Она пришла на работу с 23-летним опытом работы в сфере финансовых услуг и технологий, но ее взяли на работу восьмого уровня, в то время как другие мужчины, которые были наняты одновременно с ней и якобы имели меньший опыт, были наняты на девятый уровень.
"Будучи работником восьмого уровня, Роу зарабатывала около $750 тыс. в год, тогда как некоторые из работников девятого уровня зарабатывали более $1 миллиона в год", - добавили в сообщении.
- По состоянию на 2023 год мужчины в Украине получают зарплату на 18,6% больше, чем женщины: правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда до 13,6%.
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