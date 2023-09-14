Google добавил в поисковик Emoji Kitchen для комбинирования смайлов
Компания Google добавила сервис Emoji Kitchen в веб-поиске для объединения двух эмодзи в один
Об этом информирует разработчик команды Дженнифер Дэниел .
Впервые Emoji Kitchen дебютировал в клавиатуре Gboard для Android, но теперь получает интеграцию с веб-поиском.
Чтобы воспользоваться микшером эмодзи, необходимо ввести в поиске Google - Emoji Kitchen, а затем нажать "Get cooking".
Чтобы создать один смешанный эмодзи, можно соединить десятки разных смайлов или воспользоваться генератором случайности. Результат копируется в буфер обмена устройства и вставляется как наклейка в сообщение или документ. Например, можно выбрать стикер единорога и смайла-черта – получится злой двурог.
Фото: скрин Google
Сообщается, что Emoji Kitchen в Gboard пока превосходит веб-аналог по количеству доступных для смешения эмодзи.
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