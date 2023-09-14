Google добавил в поисковик Emoji Kitchen для комбинирования смайлов

Об этом информирует разработчик команды Дженнифер Дэниел .

Впервые Emoji Kitchen дебютировал в клавиатуре Gboard для Android, но теперь получает интеграцию с веб-поиском.

Чтобы воспользоваться микшером эмодзи, необходимо ввести в поиске Google - Emoji Kitchen, а затем нажать "Get cooking".

Чтобы создать один смешанный эмодзи, можно соединить десятки разных смайлов или воспользоваться генератором случайности. Результат копируется в буфер обмена устройства и вставляется как наклейка в сообщение или документ. Например, можно выбрать стикер единорога и смайла-черта – получится злой двурог.

Фото: скрин Google

Сообщается, что Emoji Kitchen в Gboard пока превосходит веб-аналог по количеству доступных для смешения эмодзи.