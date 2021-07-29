Google будет пускать в офисы только вакцинированный персонал
Работников Google будут пускать в офисы только при завершенной вакцинации от COVID-19
Об этом сообщил директор Google Сундар Пичай в письме компании ..
"Все, кто будет приходить в наши кампусы для работы, должны быть вакцинированы. В ближайшие недели эта политика будет введена в США и в течение следующих месяцев - распространена на другие регионы", - написал Пичай.
Он добавил, что прививка станет обязательной только когда вакцины станут широкодоступными.
До 18 октября Google позволит сотрудникам работать из дома.
"Мы понимаем, что многие сотрудники наблюдают за вспышками заболеваний, вызванных разновидностью Дельта, и обеспокоены возвращением в офисы", - отметил глава компании.
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