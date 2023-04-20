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Google будет использовать искусственный интеллект для создания рекламы, - FT

20 апреля, 2023 четверг
17:09
Технологии

Google планирует задействовать систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно внутренней презентации для рекламодателей, Google намерена начать использовать ИИ для создания новой рекламы на основе материалов, разработанных маркетологами.

Google уже использует искусственный интеллект в своем рекламном бизнесе для создания простых подсказок, побуждающих пользователей покупать продукты.

Согласно презентации, рекламодатели могут предоставлять "творческий" контент, такой как изображения, видео и текст. Затем искусственный интеллект перемешивает этот материал для создания рекламы на основе аудитории, которую он стремится охватить, а также других целей продажи.

Один из источников, знакомый с презентацией Google, заявил, что они озабочены тем, что этот инструмент может распространять дезинформацию, поскольку текст, созданный чат-ботами с искусственным интеллектом, может уверенно утверждать ложь.

  • Бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".
Мир
Экономика
Наука
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