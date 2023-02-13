Google будет бороться с фейками об украинских беженцах в Германии

Об этом информирует Der Spiegel.

Поскольку опровержение дезинформации, которая уже укоренилась в сознании людей, является непростой задачей, Google стремится сосредоточиться на профилактике и выпустить обучающие видео. Эти ролики имеют целью охватить население, прежде чем оно увидит фейковые новости, то есть дезинформацию. Речь, в частности, о возможных оговорках относительно украинских беженцев.

Так, дочерняя компания Google Jigsaw в понедельник, 13 февраля, объявила, что такая видеопрограмма по опровержению фейков стартует в Германии. Ролики будут распространяться через Интернет. До сегодняшнего дня профилактическая кампания была сосредоточена только в Польше, Чехии и Словакии.

Основой программы стали исследования из университетов Кембриджа и Бристоля. Они разработали концепцию предотвращения дезинформации под названием prebunking. Ее цель состоит в том, чтобы заранее предупредить зрителей о якобы нейтральной информации, которая действительно призвана дезинформировать людей.

Также психологи выделили несколько признаков манипулятивного контента. Одним из них стал язык, направленный на то, чтоб эмоционально задеть людей. Также подозрительным будет считаться, когда определенные группы обвиняют в недовольстве, за которое они не ответственны.

Так, например, в одном из роликов по кампании в Восточной Европе показывают трех подруг, которые вечером общаются в пабе. Одна из них призывает других уйти раньше, потому что боится нападения украинских беженцев. Остальные две успокаивают подругу и подчеркивают, что большинство беженцев – это женщины и маленькие дети. Также они описывают слухи в интернете как "чистое устрашение".

"Некоторые хотят настроить нас против бегущих от войны украинцев. Легче повлиять на людей, которые чего-то боятся, и отвлечь внимание от истинной причины пребывания беженцев", - отмечают в видео.

Почти треть населения Польши, Чехии и Словакии просмотрели обучающие видео от Google осенью и зимой 2022 года. В общей сложности их посмотрели более 37 млн раз.