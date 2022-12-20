Об этом сообщает Tech Crunch.

Это своего рода считыватель, распознающий написанное неразборчивым почерком. Функция позволяет скачивать готовые фотографии из галереи, так и фотографировать в момент использования. Алгоритм научили распознавать записи и показывать владельцу гаджета упомянутые в рецепте медицинские препараты.

В Google утверждают, что в разработке участвуют фармацевты. Вероятно, что новая функция будет сравнивать текст (например, названия лекарств) с наименованиями на рынке, чтобы находить необходимый товар.

Исполнительный директор Google в Индии указал на конференции, как эта функция работает, но конкретных сроков ее запуска не назвал. Он утверждает, что разработчикам нужно сделать еще много работы, чтобы функцией могли воспользоваться все.

В рамках мероприятия не сообщили, какие языки будут предусмотрены по технологии. Возможно, ее первой запустят в Индии, потому что там больше всего пользователей Google Lens.

Отмечается, что неразборчивые рецепты – проблема, которая существует уже много лет. Многие медики пишут их наспех, в результате чего пациентам трудно понять, какие именно лекарства нужно приобрести. Во многих технологических компаниях предпринимались попытки решать эту проблему, но пока безрезультатно.

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