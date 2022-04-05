Google, Acronis и две студии вводят технологические ограничения для России и Беларуси, - Минцифра

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что сегодня стало известно о таких техносанкциях против России и Беларуси:

1C Entertainment начала сокращать работников российских студий, работающих над King's Bounty II и Soul Dance Party. Об этом сообщают "Игромания", "Канобу" и "Чемпионат.com". Некоторым даже предлагали сберечь должности, но для этого нужно уехать из РФ.

Шведская компания Tele2 AB не будет продлевать лицензию российского оператора Tele2 на бренд по истечении срока контракта. Документ предполагает сотрудничество до марта 2023 года. Компания также ищет возможность более раннего прекращения лицензии.

Программистов из РФ и Беларуси отстранили от всемирного конкурса Google. Их не допустят к всемирному конкурсу программистов Google Summer of Code (GSoC), сообщается на официальном сайте конкурса. "В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из РФ, Беларуси и так называемых ДНР и ЛНР. Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но вне ДНР и ЛНР" , – говорится в сообщении.

Acronis International GmbH приостановил деятельность в России. Разработчик Acronis прекратил все операции в России. Компания специализируется на системных решениях для корпоративных и домашних пользователей о работе с жесткими дисками, резервном копировании данных, управлении загрузкой операционных систем, редактировании дисков, уничтожении данных и других системных средств.

Google удалила из поисковой выдачи сайты Минобороны РФ и Госзакупок. Хорошо хоть не Роскомнадзор.

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