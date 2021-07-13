Гонщика Формулы-1 ограбили во время беспорядков на "Уэмбли" после финала Евро-2020

Об этом сообщает The Sun .

Пилот "Макларена" ограбили в ходе беспорядков на "Уэмбли" после финала Евро-2020, в котором Англия проиграла Италии. По информации источника, после игры Норрис оставлял стадион на своем авто, когда на него напали два грабителя. Один из них схватил и тримував его, а второй сорвал с руки часы.

Во время финала Евро-2020 в Лондоне произошли беспорядки. Болельщики без билетов штурмовали "Уэмбли" и устроили стычки со стюардами и полицией, а после игры набрасывались на сторонников сборной Италии.

Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

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