Все собранные в ходе благотворительных торгов средства перечислят в фонд UNICEF Украина в поддержку детей и семей, пострадавших от войны, сообщили в пресс-службе британской команды.

На аукционе выставлены личные вещи гонщиков и сувениры:

Гоночный костюм, топ Nomex и перчатки с автографами четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля;

Чертеж болида Aston Martin AMR22 и миниатюру его колесного диска;

Фрагмент антикрыла болида Jordan с подписью бразильского пилота Рубенса Баррикелло.

К моменту публикации материала собрано почти 9,5 тыс. фунтов стерлингов.

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