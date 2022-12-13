Гоночный костюм и автограф чемпиона: команда Формулы-1 Aston Martin организовала аукцион в поддержку Украины
Аукцион, на котором выставлены шесть уникальных лотов с подписями известных гонщиков и чемпионов королевской гонки, продлится до 16 декабря
Все собранные в ходе благотворительных торгов средства перечислят в фонд UNICEF Украина в поддержку детей и семей, пострадавших от войны, сообщили в пресс-службе британской команды.
На аукционе выставлены личные вещи гонщиков и сувениры:
- Гоночный костюм, топ Nomex и перчатки с автографами четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля;
- Чертеж болида Aston Martin AMR22 и миниатюру его колесного диска;
- Фрагмент антикрыла болида Jordan с подписью бразильского пилота Рубенса Баррикелло.
К моменту публикации материала собрано почти 9,5 тыс. фунтов стерлингов.
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