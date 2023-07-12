Гонконг запретит импорт японских морепродуктов в случае сброса очищенной воды из "Фукусимы"
Гонконг запретит ввоз морепродуктов из многих японских префектур, если Токио продолжит реализацию плана по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды из поврежденной АЭС "Фукусима"
Об этом информирует The Japan Times .
Гонконг - второй по величине импортер японских морепродуктов после материкового Китая. Сейчас там действует запрет на импорт только одной префектуры Японии. Глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что ограничения "безусловно расширят" из-за сброса очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима".
"Если меры (сброс очищенной воды с "Фукусимы", – ред.) действительно начнутся, мы запретим поставки морепродуктов из большого количества префектур", – заявил он.
Джон Ли поручил руководителю департамента окружающей среды и экологии Гонконга сформировать межведомственную группу по разработке плана действий города. Правительство "будет принимать решительные меры" и в ближайшее время объявит детали плана общественности.
"Индустрия общепита пострадает, но я уверен, что они (жители Гонконга, - ред.) поймут, что мы вынуждены принять решение из-за этого беспрецедентного события", - сказал Ли.
По данным японского правительства, в 2022 году Япония экспортировала в Гонконг рыбную продукцию на 536 миллионов долларов США.
Что предшествовало
Во вторник, 4 июля, Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.
На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.
TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.
Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.
Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.
8 июля управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.
Позже Северная Корея раскритиковала МАГАТЭ за одобренный план сброса очищенной воды с "Фукусимы". По словам высокопоставленного чиновника министерства земельных ресурсов и охраны окружающей среды, запланированный сброс воды будет иметь "роковое негативное влияние на человеческие жизни, безопасность и экологическую среду".
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