Об этом информирует CNN .

Представленная инициатива Hello Hong Kong разрабатывалась более двух лет.

Билеты планируют распространить между тремя авиакомпаниями города – национальной авиакомпанией Cathay Pacific, HK Express и Hongkong Airlines.

500 тысяч авиабилетов стоили Гонконгу примерно 254,8 миллиона долларов.

"Путешественники, желающие поехать в Гонконг, могут посетить страницу World of Winners с 1 марта, чтобы внести свои имена в лотерею билетов", - говорится в сообщении.

Билеты будут раздаваться тремя волнами: с 1 марта для людей в Юго-Восточной Азии, с 1 апреля для людей, проживающих в материковом Китае, и с 1 мая для жителей остального мира.

Снижение количества туристов в стране было связано с пандемией, тогда поездки были сложными и дорогими. До этого времени Гонконг обычно посещали 56 миллионов человек в год.