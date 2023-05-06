Об этом он заявил в эфире Еспресо.

Комментируя сбитый над Киевом украинскими военными "Кинжал", Хара отметил, что если технологии 80-х годов могут сбить эту ракету, то это показатель того, что россияне не могут создать сверхзвуковые технологии.

"Понятно, что если технологии 80-х годов могут сбить эту ракету, в которую довольно долго вкладывали россияне, в 2017 году на вооружение она была взята, они заявляют, что она "сверхзвуковая", хотя вы знаете, что если "Запорожец" привязать к истребителю и хорошо его разогнать, то он тоже будет сверхзвуковым автомобилем. Так что ясно, что это показатель того, что россияне неспособны создать такие технологии", - сказал он.

Он также добавил, что если говорить о "гиперзвуковом" оружии, то есть большое количество вызовов, которые российская экономика и российские технологии не могут преодолеть.

"Первое и самое главное - это материалы. Конечно, тот концепт, который был заложен в такого типа вооружения, предполагает сверхсовременный материал, который может выдерживать высокие температуры. Второй момент - это управление такой ракетой, поскольку предполагается, что она должна маневрировать и обходить любые современные или будущие ПВО", - заявил Хара.

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Эксперт также напомнил, что ранее Путин хвастался, что эта "гиперзвуковая" ракета Х-47 "Кинжал" способна иметь преимущество перед теми системами ПВО, которые разрабатываются в США или у их союзников.

"Получилось так, что Patriot - модернизированная технология 80-х годов - способен это делать. Я думаю, что здесь сделают определенные выводы американцы, с точки зрения того, как они могут реагировать. И китайцы тоже посмотрят. Я думаю, что гонка сверхзвуковых ракет будет продолжаться, однако Россия не среди тех, кто реально участвует", - отметил он.