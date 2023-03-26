Гондурас прекратил дипотношения с Тайванем после переговоров с Китаем

Об этом пишет Reuters.

Китай установил дипломатические отношения с Гондурасом в воскресенье, после того как эта центральноамериканская страна разорвала свои десятилетние отношения с Тайванем.

Расторжение отношений с Тайванем было ожидаемо после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел Гондураса посетил Китай, чтобы открыть отношения, а президент Сиомара Кастро заявила, что ее правительство начнет налаживать отношения с Пекином.

"Китай заявляет, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, не имеющей права на межгосударственные связи, и эту позицию Тайбэй решительно отвергает. Китай требует, чтобы страны, с которыми он имеет связи, признали его позицию", - подтвердили журналисты.