Гондурас открыл посольство в Китае после разрыва отношений с Тайванем
Гондурас в воскресенье, 11 июня, открыл посольство в Китае после того, как страна Центральной Америки в марте 2023 года разорвала связи с Тайванем, чтобы установить дипломатические отношения с Китаем
Об этом сообщает AP.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и его коллега из Гондураса Энрике Рейна 11 июня приняли участие в торжественном открытии посольства. Отмечается, что Гондурас все еще должен определить постоянное месторасположение посольства и увеличить количество персонала.
Цень пообещал, что Китай создаст с Гондурасом новую модель "дружественного сотрудничества" между странами с разными размерами и системами.
Известно, что символом укрепления дипломатических отношений между двумя сторонами стал шестидневный визит президента Гондураса Ксиомары Кастро в Китай.
"Гондурас установил официальные отношения с Китаем в марте, став последним в ряде стран, разорвавших дипломатические отношения с Тайванем. КНР рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию", которую, в случае необходимости, можно отвоевать силой, и запрещает своим собственным дипломатическим партнерам иметь официальные отношения связи с Тайбэем", - говорится в сообщении.
- Напомним, что в марте 2023 года Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.
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