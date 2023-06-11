Гондурас открыл посольство в Китае после разрыва отношений с Тайванем

Об этом сообщает AP.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и его коллега из Гондураса Энрике Рейна 11 июня приняли участие в торжественном открытии посольства. Отмечается, что Гондурас все еще должен определить постоянное месторасположение посольства и увеличить количество персонала.

Цень пообещал, что Китай создаст с Гондурасом новую модель "дружественного сотрудничества" между странами с разными размерами и системами.

Известно, что символом укрепления дипломатических отношений между двумя сторонами стал шестидневный визит президента Гондураса Ксиомары Кастро в Китай.

"Гондурас установил официальные отношения с Китаем в марте, став последним в ряде стран, разорвавших дипломатические отношения с Тайванем. КНР рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию", которую, в случае необходимости, можно отвоевать силой, и запрещает своим собственным дипломатическим партнерам иметь официальные отношения связи с Тайбэем", - говорится в сообщении.