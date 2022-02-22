Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией

Об этом заявил депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.



"РФ из года в год только усиливает агрессию против Украины: сначала Путин оккупировал Крым, потом начал войну на Донбассе. А теперь признает своих марионеток - так называемые Л/ДНР - независимыми.

Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", - написал Гончаренко.



Он отметил, что согласно статье 60 Венской конвенции о праве международных договоров существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.



"Именно поэтому предлагаю Верховной Раде срочно рассмотреть это постановление. У нас не должно быть никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать", - подчеркнул депутат.

Напомним, что президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что действия России на Донбассе, в том числе признание "Л/ДНР", могут негативно повлиять на реализацию крупного общего проекта.

Высокий представитель Европейского союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором призвал РФ отказаться от признания "Л/ДНР".

Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести дополнительные санкции против РФ и его руководства по признанию "Л/ДНР".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".