Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией
Вчерашним признанием "Л/ДНР" Путин сам прекратил дипломатические отношения с Украиной
Об этом заявил депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
"РФ из года в год только усиливает агрессию против Украины: сначала Путин оккупировал Крым, потом начал войну на Донбассе. А теперь признает своих марионеток - так называемые Л/ДНР - независимыми.
Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", - написал Гончаренко.
Он отметил, что согласно статье 60 Венской конвенции о праве международных договоров существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.
"Именно поэтому предлагаю Верховной Раде срочно рассмотреть это постановление. У нас не должно быть никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать", - подчеркнул депутат.
- Напомним, что президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что действия России на Донбассе, в том числе признание "Л/ДНР", могут негативно повлиять на реализацию крупного общего проекта.
- Высокий представитель Европейского союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором призвал РФ отказаться от признания "Л/ДНР".
- Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести дополнительные санкции против РФ и его руководства по признанию "Л/ДНР".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.69
Покупка 28.69Продажа 29.3
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное