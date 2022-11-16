В Гончаренко центрах сообщили, что эта самоходная артиллерийская установка Гвоздика полностью технически обновлена и отвечает всем стандартам ВСУ. Именно на эту САУ у военных был запрос. Главная причина – потому, что она используется военными для борьбы с вражеской артиллерией, минометами и бронетехникой, а также уничтожение живой силы, разрушение укреплений полевого типа, прокладывание проходов в минных полях и проволочных заграждениях.

“Вместе мы собрали 10 млн. гривен всего за 2 недели. Каждая гривна здесь была на вес золота! Все взносы от 0,28 грн, у нас на Монобанке действительно есть такой перевод, до 2 млн грн от анонимного благотворителя, а также 1 млн грн лично от семьи Алексея Гончаренко — все эти деньги мы конвертировали в сокрушительную силу, от которой враги прячутся в пакеты. Спасибо всем, кто присоединился к сбору!”, — подчеркнула волонтер Валентина Шульц.

Это впервые в Украине, когда волонтеры покупают артиллерийскую установку для фронта. Интересно, что на Гвоздику донатили даже дети. “Недаром мы всегда говорили, что для украинцев нет ничего невозможного. Донатили предприниматели и пенсионеры, врачи и преподаватели, посетители центров Гончаренко и анонимные благотворители. Дети приносили деньги. Дима, которому всего 5 лет, принес в Подольске в наш центр свою копилку и отдал средства на САУ, а 6-летняя Софийка из Теофиполя создала с друзьями блокпост, чтобы собрать деньги и помочь приобрести Гвоздику. Наши люди, все от мала до велика, просто невероятны и единственны в своем стремлении победить!”, — отметил Алексей Гончаренко.



Военные также поблагодарили украинцев за то, что помогли реализовать этот сбор. Теперь мы точно встретим врага с цветами, только с очень особенными, огненными цветами. Эта установка никогда не могла бы появиться в ВСУ без помощи украинских волонтеров", — подчеркнул один из бойцов бригады журналист Тарас Березовец во время передачи гаубицы.

Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.