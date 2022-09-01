English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости "Гончаренко центр" в Черновцах вместе с художником Сашей Даниленко собрал почти 90 тысяч грн для Николаевского зоопарка

"Гончаренко центр" в Черновцах вместе с художником Сашей Даниленко собрал почти 90 тысяч грн для Николаевского зоопарка

1 сентября, 2022 четверг
14:44
Новости

"Гончаренко Центр" в Черновцах провел акцию в поддержку Николаевского зоопарка "Портрет за донат для Зоопарка". Все желающие могли получить свой портрет с любимым животным от известного иллюстратора Саши Даниленко за благотворительный взнос в пользу зверинца

Черновицкий "Гончаренко центр" вместе с художником-иллюстратором Сашей Даниленко провел акцию в поддержку Николаевского зоопарка. Во время акции за благотворительный взнос в пользу зверинца все желающие могли получить свой портрет, нарисованный художником. На портретах участники акции позируют с любимыми животными. По итогам акции зверинец получил от участников 87 303,8 грн.

С самого начала войны Николаев находится под постоянными обстрелами. Поэтому Николаевский зоопарк, который имеет самую большую в Украине коллекцию животных, закрыт. Все жители зоопарка нуждаются в надлежащем уходе и содержании, несмотря на острую ситуацию в области и нехватку средств.

Как рассказала администратор "Гончаренко центра" Оксана Кравцова, идея помочь Николаевскому зоопарку пришла ей в голову, когда она увидела, как животные страдают от российской агрессии. "Я предложила акцию, поскольку видела, как тяжело зоопарку. Мы приобщили талантливого художника Сашу Даниленко. За донат каждый из участников получил от него отличный портрет с животным, а деньги пошли на настоящих животных", - поделилась волонтер.

Саша Даниленко – украинский художник-иллюстратор – сразу откликнулся на предложение волонтеров. "Во время войны поддержка нужна всем, не только людям. У Николаевского зоопарка сейчас сложные времена, не хватает средств на содержание животных. Поэтому я сразу согласился поучаствовать в акции. Очень приятно рисовать людей с добрым сердцем. Тех у кого есть любимец – я изображал с ним, а у кого нет, то дорисовывал», - отметил художник.

По словам народного депутата, основателя сети "Гончаренко центров" Алексея Гончаренко, помощь животным это тоже одно из направлений деятельности центров. "Мы с самого начала войны занимаемся волонтерской деятельностью. Человечество, забота о беззащитных – это и есть настоящая цивилизованность, это то, что отличает нас от орков. Для нас, украинцев, важно оставаться людьми даже в самых сложных обстоятельствах. Мы помогаем Николаевскому зоопарку, ведь животные не могут ни уехать из Николаева, ни помочь себе своими руками», - подчеркнул основатель волонтерской сети.

Для справки: "Гончаренко центры" являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

Читайте также:
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
1 сентября, 2022 четверг
Мы четко понимаем, что творится в уме у Лукашенко. Подоляк оценил вероятность наступления из Беларуси
ПЗРК Starstreak
Автор Алексей Левков
31 августа, 2022 среда
Смертельные "дротики" для вражеской авиации: чем особенный ПЗРК StarStreak от Великобритании
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
31 августа, 2022 среда
Украинское контрнаступление на Юге существенно изменило линию фронта. Колонка Сергея Згурца
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 сентября
14:53
Возле Николаева раздалось шесть взрывов, снаряды упали на открытой местности, - мэр
14:51
Эксклюзив
ФСБ
Военные РФ 31 августа зарезали двух эфесбешников в Херсоне, - политолог Молчанов
14:50
Школам нужно безотлагательно искать варианты компенсации пробелов в знаниях учащихся, - образовательный омбудсмен
14:43
"Начните спасать жизнь своему отцу": украинские разведчики обратились к российским школьникам
14:37
Добровольно отдали свое оружие оккупантам: двое полицейских из Николаевской области обвинены в коллаборационизме
14:32
Обновлено
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, - Энергоатом
14:17
Эксклюзив
За август Россия вывезла из Беларуси более 12 тыс. тонн боеприпасов, – военный эксперт Коваленко
14:09
РФ потеряла в войне с Украиной более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов, - BBC
13:59
Эксклюзив
С 1991 года воздушные силы Украины не получили ни одного боевого самолета, - военный эксперт Катков
13:50
Финансовые махинации на более чем €600 тыс.: задержали организатора транснациональной мошеннической группы из Украины
13:50
Укрпочта выпустила первую благотворительную марку в Украине с псом Патроном: средства по продаже потратят на машину для разминирования
13:46
В Мариуполе оккупанты обыскивают учеников, а их куратор пришел в школу с оружием, - советник мэра
13:29
Эксклюзив
Градус противостояния повысился в Запорожской области, враг очень сильно окопался двойным кольцом обороны - боец "Легиона Свободы" Денисов
13:25
Тушат пожары в экосистемах: в МВД объяснили причину задымленности и неприятного запаха в Киеве и области
13:22
Большинству россиян запретят въезд в Эстонию "в течение недель", – глава МИД Рейнсалу
13:19
Ассамблея Всемирного Совета церквей не проголосовала за лишение РПЦ членства, - священник ПЦУ
13:04
Bayraktar Байрактар
Румыния хочет купить у Турции 18 "байракторов" на 300 млн евро
13:02
Не получать паспорт РФ и не ходить на "референдум": активисты "Желтой ленты" в Херсоне расклеили новые открытки-предупреждения
12:38
Эксклюзив
На Балканах есть две критические точки – Косово и Босния и Герцеговина, – эксперт-балканист Гелетий
12:36
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев
12:29
Информировал врага о перемещении ВСУ: СБУ разоблачила агента ФСБ в Сумской области
12:22
На Запорожье россияне в течение суток разрушили 17 гражданских объектов
12:13
Эксклюзив
После войны миграционные процессы в Украине будут усиливаться, - эксперт по международному трудоустройству Воскобойник
11:58
В Украине ликвидировали российских майора и старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
11:56
Эксклюзив
Демилитаризация ЗАЭС – единственная гарантия ядерной безопасности для Украины и Европы, - Кулеба
11:48
Украинцы сделают все, чтобы европейцы жили свободно: Зеленский обратился к полякам в годовщину начала Второй мировой войны
11:47
Оккупанты обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, - мэр Мелитополя
11:22
Эдгар Ринкевич
"История повторяется": глава МИД Латвии провел параллели между нападением Гитлера на Польшу и РФ на Украину
11:21
Полномасштабная война РФ против Украины: погибли 380 детей, еще более 736 получили ранения
11:15
Украина передала ЕС ратифицированные документы для присоединения к "таможенному безвизу"
11:07
Эксклюзив
Сергей Згурец
Возможностей 3-го армейского корпуса армии РФ не будет достаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте, - Згурец
10:58
В британской разведке рассказали, как применение ВСУ ракет HARM создаст проблемы для РФ
10:58
Эксклюзив
Кулеба
Войны против Грузии и Украины предостаточно, чтобы запретить визовый режим ЕС с Россией, - Кулеба
10:46
Вице-президента ЛУКОЙЛа Равиля Маганова нашли мертвым под окнами московской больницы
10:41
В Никопольском районе россияне из "градов" обстреляли дома, лицей, поселковый совет и ранили человека
10:30
суд
Суд заключил в тюрьму на 9 лет агента ФСБ, который скорректировал ракетный удар по аэродрому "Краматорск"
10:28
Инфографика
Курс валют 1 сентября: стоимость доллара, евро и злотого в Украине
10:06
ВСУ "обстреливают натовским вооружением ЗАЭС", а дети на оккупированных территориях "выбирают русский язык для обучения": новые фейки от роспропаганды
09:59
В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов, - офицер ВСУ Штефан
09:47
В результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок, - Энергоатом
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV