"Гончаренко центр" в Черновцах вместе с художником Сашей Даниленко собрал почти 90 тысяч грн для Николаевского зоопарка

Черновицкий "Гончаренко центр" вместе с художником-иллюстратором Сашей Даниленко провел акцию в поддержку Николаевского зоопарка. Во время акции за благотворительный взнос в пользу зверинца все желающие могли получить свой портрет, нарисованный художником. На портретах участники акции позируют с любимыми животными. По итогам акции зверинец получил от участников 87 303,8 грн.

С самого начала войны Николаев находится под постоянными обстрелами. Поэтому Николаевский зоопарк, который имеет самую большую в Украине коллекцию животных, закрыт. Все жители зоопарка нуждаются в надлежащем уходе и содержании, несмотря на острую ситуацию в области и нехватку средств.

Как рассказала администратор "Гончаренко центра" Оксана Кравцова, идея помочь Николаевскому зоопарку пришла ей в голову, когда она увидела, как животные страдают от российской агрессии. "Я предложила акцию, поскольку видела, как тяжело зоопарку. Мы приобщили талантливого художника Сашу Даниленко. За донат каждый из участников получил от него отличный портрет с животным, а деньги пошли на настоящих животных", - поделилась волонтер.

Саша Даниленко – украинский художник-иллюстратор – сразу откликнулся на предложение волонтеров. "Во время войны поддержка нужна всем, не только людям. У Николаевского зоопарка сейчас сложные времена, не хватает средств на содержание животных. Поэтому я сразу согласился поучаствовать в акции. Очень приятно рисовать людей с добрым сердцем. Тех у кого есть любимец – я изображал с ним, а у кого нет, то дорисовывал», - отметил художник.

По словам народного депутата, основателя сети "Гончаренко центров" Алексея Гончаренко, помощь животным это тоже одно из направлений деятельности центров. "Мы с самого начала войны занимаемся волонтерской деятельностью. Человечество, забота о беззащитных – это и есть настоящая цивилизованность, это то, что отличает нас от орков. Для нас, украинцев, важно оставаться людьми даже в самых сложных обстоятельствах. Мы помогаем Николаевскому зоопарку, ведь животные не могут ни уехать из Николаева, ни помочь себе своими руками», - подчеркнул основатель волонтерской сети.

Для справки: "Гончаренко центры" являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.