"Гончаренко - самый ответственный, Рабинович - самый безответственный": эксперт об исследовании работы Верховной Рады 9-го созыва

Об этом она сообщила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV

"Исследований о работе Верховной Рады на самом деле довольно много. Одно из самых интересных - то, что касается ответственности и тех народных депутатов, кто больше всех обещает. Среди таких бывший народный депутат от фракции "Слуга народа", а ныне внефракционный Александр Дубинский. Он и был достаточно публичным лицом и именно он является одним из лидеров списка тех, кто больше всех провалил свои обещания", - рассказала Питенина.



Она отметила, что список народных депутатов, которые больше всех выполнили свои обещания, возглавил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Но, как заметила Питенина, такой успех Гончаренко обусловлен тем, что он обещает простые вещи. По ее словам, это поддержка определенных законопроектов.



"Также некоторые народные депутаты от фракции " Голос " придерживаются своих обещаний и прописанной предвыборной программы. Тоже самое можно сказать о "Слуге народа", поскольку в их фракции тоже есть единичные случаи соблюдения своих обещаний. Среди безответственных же народных депутатов лидирует Вадим Рабинович. Но, кроме того, что мы отслеживали персональную ответственность нардепов, понятно, что смотрели статистику пофракционного голосования. В частности, как выполняются предвыборные программы партий ", - добавила Питенина.



Так, по словам Питениной, почти одинаковый результат имеют фракции "Слуга народа" и "Голос", поскольку эти партии имеют схожие программы и почти идентично эти фракции голосовали.



"Что касается " ОПЗЖ ", то они довольно странно себя ведут. Удивительно, поскольку они не поддерживают даже то, что обещали, и голосуют против тех законопроектов, которые они обещали поддержать в своих предвыборных программах. Единственное, за что они голосовали и что было в их программе, это возвращение к открытым спискам. Но есть и народные депутаты от фракции "ОПЗЖ", которые и за это не голосовали. Они входят в список нардепов с некоторыми мажоритарщиками, которые за два года не выполнили ни одного своего обещания ", - отметила она.





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