Гончаренко призвал парламент поздравить Путина с днем рождения: кричали "Путин - ху ** о"

Об этом передает Еспресо.TV.

"У нас сегодня в мире есть именинник. Его имя Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним вот этому имениннику, Владимиру Путину, на весь мир украинскую народную песню. Кстати из Харькова. Давайте ее ему напомним и скажем: Путин ...", - заявил Гончаренко.



На что депутаты в ответ воскликнули: "Ху ** о".



Гончаренко говорит: "Ла-ла-ла. Вот так и будем работать".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb