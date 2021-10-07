Гончаренко призвал парламент поздравить Путина с днем рождения: кричали "Путин - ху ** о"
Нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Выкрикивали "Путин - ху ** о"
Об этом передает Еспресо.TV.
"У нас сегодня в мире есть именинник. Его имя Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним вот этому имениннику, Владимиру Путину, на весь мир украинскую народную песню. Кстати из Харькова. Давайте ее ему напомним и скажем: Путин ...", - заявил Гончаренко.
На что депутаты в ответ воскликнули: "Ху ** о".
Гончаренко говорит: "Ла-ла-ла. Вот так и будем работать".
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