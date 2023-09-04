Гончаренко назвал сложным и плохим "наследство" для Умерова в Минобороны

Об этом он сообщил в эфире телеканала Эспрессо.

"С точки зрения контакта с международными партнерами, здесь наследство очень хорошее, Резникова нечем упрекнуть. Здесь и Рамштайн, и личные контакты, и думаю, что он это может передать Умерову достаточно эффективно. Умеров свободно говорит по-английски, а также по-турецки. Поэтому, я думаю, что здесь проблем не будет и наследие здесь нормальное и Умеров с этим абсолютно хорошо справится", - отметил нардеп.

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Однако, комментируя ситуацию по обеспечению, Гончаренко отметил, что наследство там сложное и плохое.

"Мы видим, что фактически обеспечением ВСУ занимается не Минобороны, а все украинское общество. Минволонтер – я бы назвал это так. Минволонтер занимается обеспечением ВСУ, министерство с этим не справилось. Поэтому здесь и с наследием все сложнее и задача гораздо важнее. Многое зависит от того, получит ли Умеров кадровую свободу", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.

По данным нардепа Железняка, министр обороны Алексей Резников должен покинуть пост и стать послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Также 31 августа журналист Айдер Муждабаев заявил, что вероятность назначения Умерова на должность министра обороны Украины близка к 100%. По его словам, назначение на высокие должности крымских татар является хорошим сигналом в перспективе освобождения Крыма.

3 сентября Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке с должности министра обороны Украины и назначении послом в Великобритании.

В понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил , что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Ее принял глава ВРУ Руслан Стефанчук.

В понедельник, 4 сентября, Рустем Умеров подал в Верховную Раду Украины заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.