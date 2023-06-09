Об этом информирует движение ЧЕСТНО.

По его данным, собственный телеграмм-канал имеет каждый четвертый нардеп. Всего таких политиков 114.

Так самыми популярными телеграмм-каналами нардепов по числу подписчиков оказались десять каналов. Первое место занял канал нардепа Алексея Гончаренко – он насчитывает более 200 тыс. подписчиков. Второе, третье и четвертое места заняли экс-президент Украины Петр Порошенко, а также внесенные в реестр госпредателей нардепы Александр Дубинский и Максим Бужанский – они насчитывают 40,2, 31,1 и 29,2 тыс. подписчиков соответственно.

Фото: ЧЕСТНО

"Помимо персональных каналов, нардепы используют и анонимные. Обычно это новостные или политические каналы, учредители которых неизвестны. С помощью таких инструментов они могут лоббировать новые законопроекты, распространять об оппонентах чернуху, наращивать свою и партийную узнаваемость", - сообщает ЧЕСТНО и добавляет , что такие каналы могут поститься и "джинсу", и фейкам.

Движение отмечает, что среди самых популярных телеграмм каналов больше всего занимают представители фракции "Слуга народа", к которой принадлежит и Давид Арахамия. Он в рейтинге топ-10 популярнейших телеграмм-каналов оказался на последнем месте. В то же время меньше всего каналов у представителей партий "Доверие" и "Восстановление Украины".

Остальные фракции также имеют свои телеграмм-каналы. Больше их насчитывает партия "Европейская Солидарность" - их у нее 10 825. Также активно развивают их и партии "Слуга народа", "Голос", "Восстановление Украины".

По количеству упоминаний самым популярным остается телеграмм-канал Гончаренко. Второе место здесь занял Бужанский, за ним идут Порошенко и Дубинский. Их цитировали коллеги 18337, 12360, 8955 и 6900 раз соответственно.

Фото: ЧЕСТНО

"В контексте сети каналов мы считались с репостами с обеих сторон – если, например один народный депутат репостил коллегу, а тот в ответ нет, то связь между ними односторонняя. Также учитывались уже удаленные сообщения. Так, например, Александр Дубинский репостил Ярослава Железняка, однако сообщение на канале удалили. Железняк Дубинского не репостил", - отметил движение.

Там также добавляют, что во время репоста ссылка на цитируемого автора остается активной. Это означает, что, несмотря на несогласие с автором цитируемого мнения, на его канал могли перенаправлять аудиторию. Так было в случае, когда Гончаренко цитировал Дубинского и Бужанского, с выражениями которых он не соглашался.

Фото: ЧЕСТНО

Также при анализе были выявлены три основные группы депутатов, которые репостят друг друга. Самая большая среди них – это "Слуга народа" и несколько внефракционных депутатов. Лидером среди них является Юлия Гришина.

Второй по количеству репоста является группа нардепов вокруг Бужанского. Его чаще всего репостят Дубинский и нардеп Даниил Гетманцев.

Фото: ЧЕСТНО

Последняя по репостам группа – группа нардепов вокруг Гончаренко. Чаще всего он репостит своих коллег Ирину Геращенко и Петра Порошенко.