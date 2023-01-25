Об этом он сказал в интервью AP.

"Быть гомосексуалистом не преступление. Мы все дети Бога, и Бог любит нас такими, какие мы являемся, и за силу, что каждый из нас борется за свое достоинство", - заявил Франциск.

Папа Римский раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуализм, назвав их "несправедливыми". Также он призвал к милосердию епископов, поддерживающих эти законы.

В то же время Франциск отметил, что Церковь считает гомосексуализм грехом.

"Это не преступление. Да, но это грех. Сначала давайте различим грех и преступление", - подчеркнул он.

В 2020 году Папа Римский уже заявлял о своей поддержке гражданского партнерства для гомосексуальных людей.

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