Голый малыш с обложки альбома Nirvana вырос и подал в суд за распространение порнографии
30-летний Спенсер Элден, чье фото использовали для обложки альбома группы Nirvana, подал в суд
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на CBS .
Элден судится с экс-участниками группы, распорядителями наследия лидера группы Курта Кобейна и ряда других лиц. Он обвиняет их в нарушении закона о детской порнографии и утверждает, что родители никогда не подписывали разрешение на использование фото.
В иске Элден утверждает, что его "личность и юридическое имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которую он получил"
Согласно иску, ответчики "сознательно изготавливали, владели и рекламировали коммерческую детскую порнографию и сознательно получали за это вознаграждение".
Фотография на обложке изображает Элдена, которому было 4 месяца.
В иске утверждается, что Элден не получил за это компенсации.
Теперь же он требует от по $ 150 000 с каждого из 17 ответчиков.
Издание отмечает, что сам Элден воспроизводил фотографию несколько раз: в 2008 году, когда ему было 17 лет, а затем еще раз в 2016 году к 25-летию альбома. На обоих съемках Элден был в шортах.
Nevermind был продан тиражом более 30 млн копий с момента его выпуска.
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