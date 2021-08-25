Голый малыш с обложки альбома Nirvana вырос и подал в суд за распространение порнографии

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на CBS .

Элден судится с экс-участниками группы, распорядителями наследия лидера группы Курта Кобейна и ряда других лиц. Он обвиняет их в нарушении закона о детской порнографии и утверждает, что родители никогда не подписывали разрешение на использование фото.

В иске Элден утверждает, что его "личность и юридическое имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которую он получил"

Согласно иску, ответчики "сознательно изготавливали, владели и рекламировали коммерческую детскую порнографию и сознательно получали за это вознаграждение".

Фотография на обложке изображает Элдена, которому было 4 месяца.

В иске утверждается, что Элден не получил за это компенсации.

Теперь же он требует от по $ 150 000 с каждого из 17 ответчиков.



Издание отмечает, что сам Элден воспроизводил фотографию несколько раз: в 2008 году, когда ему было 17 лет, а затем еще раз в 2016 году к 25-летию альбома. На обоих съемках Элден был в шортах.

Nevermind был продан тиражом более 30 млн копий с момента его выпуска.