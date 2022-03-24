Голые, босые оккупаниы: фронт почти замер, у войск РФ нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович
Уничтожены вражеские корабли в Бердянске, враг в обороне по всем направлениям без материального обеспечения и топлива
Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в своем обращении.
По информации Генштаба ВСУ, противник на многих направлениях не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Кроме того, у оккупантов большие проблемы с материальным снабжением и топливными ресурсами.
"Сейчас фронт практически замер. Голые, босые окупанты", - прокомментировал Арестович.
По его словам, враг продолжает наступать в направлении Изюма и Мариуполя. Но, несмотря на сосредоточенные усилия в районе правого берега Днепра в Херсонской области, стал в оборону.
Также по предварительным данным, Вооруженными силами Украины был уничтожен Передовой командный пункт 49-й российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов.
"Идет маленькая репетиция того, что их еще ждет через месяц", - комментирует Арестович.
Российский корабль был уничтожен в порту Бердянска. Другой военный корабель поврежден.
Как сообщает МВД Украины, обоими этими кораблями командовали изменники Украины, перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году.
Кроме того, советник руководителя Офиса президента напомнил, что Верховная рада Украины усилила ответственность за съемки техники ВСУ и других формирований при их передвижении или нахождении на месте.
"Сроки там такие, что я советую всем "любителям" снимать и выкладывать подумать еще раз, стоит ли это делать, несмотря на столько предупреждений", - заявляет Арестович.
Несмотря на это, гражданам разрешается выкладывать в сеть официальные фото и видео, ранее опубликованные Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и другими государственными и военными официальными органами со ссылкой на первоисточник.
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