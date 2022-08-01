Голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть первый трофей нового сезона
Голы аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара помогли ПСЖ победить "Нант" в матче за Суперкубок Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче, который проходил в Тель-Авиве (Израиль), Лионель Месси открыл счет на 22-й минуте. Неймар в конце первого тайма увеличил преимущество парижан, а после перерыва реализовал пенальти. Еще один гол на счету Серхио Рамоса.
ПСЖ победил "Нант" 4:0 и выиграл первый трофей нового сезона. Это клуб сделал под руководством нового главного тренера – Кристофа Галтье, который в июле заменил в должности аргентинца Маурисио Почеттино.
Для Лионеля Месси, перешедшего во французский клуб в прошлом сезоне, этот титул стал вторым с парижанами. Также он стал чемпионом Франции 2021/2022.
Суперкубок Франции
Финал
31 июля
ПСЖ - "Нант" 4:0
Голы : Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57
- 5 июля новым главным тренером ПСЖ стал француз Кристоф Галтье .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.18
Покупка 39.18Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное