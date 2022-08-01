Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче, который проходил в Тель-Авиве (Израиль), Лионель Месси открыл счет на 22-й минуте. Неймар в конце первого тайма увеличил преимущество парижан, а после перерыва реализовал пенальти. Еще один гол на счету Серхио Рамоса.

ПСЖ победил "Нант" 4:0 и выиграл первый трофей нового сезона. Это клуб сделал под руководством нового главного тренера – Кристофа Галтье, который в июле заменил в должности аргентинца Маурисио Почеттино.

Для Лионеля Месси, перешедшего во французский клуб в прошлом сезоне, этот титул стал вторым с парижанами. Также он стал чемпионом Франции 2021/2022.

Суперкубок Франции

Финал

31 июля

ПСЖ - "Нант" 4:0

Голы : Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

5 июля новым главным тренером ПСЖ стал француз Кристоф Галтье .

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