Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ убедительную победу над "Брюгге" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ПСЖ разгромил "Брюгге" со счётом 4:1. По дублю во встрече оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Французский форвард также записал на свой счет ассист.



По итогу группового этапа ЛЧ победу в квартете A одержал "Манчестер Сити", набравший 12 очков и с первого места вышедший в плей-офф. Вторую позицию занял ПСЖ, французы также сыграют в 1/8 финала.



"Лейпциг", у которого 7 баллов, сыграет в Лиге Европы, а для "Брюгге" еврокубковый сезон завершен.



Лига чемпионов



6-й тур



7 декабря



Группа А



ПСЖ (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) 4:1



Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен.) - Риц, 68

???????? Leo Messi has now scored 124 goals in 154 Champions League games ⚽️ #UCL https://t.co/LFx2CzACWf pic.twitter.com/ZqPSrLbiny — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021

24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".

После этого в другом матче нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ".

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