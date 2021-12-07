Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ убедительную победу над "Брюгге" в Лиге чемпионов
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ уверенно победил бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ПСЖ разгромил "Брюгге" со счётом 4:1. По дублю во встрече оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Французский форвард также записал на свой счет ассист.
По итогу группового этапа ЛЧ победу в квартете A одержал "Манчестер Сити", набравший 12 очков и с первого места вышедший в плей-офф. Вторую позицию занял ПСЖ, французы также сыграют в 1/8 финала.
"Лейпциг", у которого 7 баллов, сыграет в Лиге Европы, а для "Брюгге" еврокубковый сезон завершен.
Лига чемпионов
6-й тур
7 декабря
Группа А
ПСЖ (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) 4:1
Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен.) - Риц, 68
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
- После этого в другом матче нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ".
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